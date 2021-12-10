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Происшествия10 декабря 2021 8:09

В Камышине на предприятии погиб рабочий

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии

Фото: Олег ЗОЛОТО

На предприятии Камышина 7 декабря произошла трагедия. Погиб 59-летний рабочий, он упал в открытое отверстие дефлектора в полу технического чердачного помещения. В результате происшествия мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- В настоящее время следователями территориального подразделения СКР проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств получения рабочим травм, а также причин отсутствия на предприятии предохранительных щитов и предупреждающих знаков о наличии опасности, - отметили в следкоме.

Следователям предстоит установить ответственных за соблюдение техники безопасности на производстве. Будет дана юридическая оценка их действиям или бездействию.