В Камышине на предприятии погиб рабочий

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии Фото: Олег ЗОЛОТО

На предприятии Камышина 7 декабря произошла трагедия. Погиб 59-летний рабочий, он упал в открытое отверстие дефлектора в полу технического чердачного помещения. В результате происшествия мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- В настоящее время следователями территориального подразделения СКР проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств получения рабочим травм, а также причин отсутствия на предприятии предохранительных щитов и предупреждающих знаков о наличии опасности, - отметили в следкоме.

Следователям предстоит установить ответственных за соблюдение техники безопасности на производстве. Будет дана юридическая оценка их действиям или бездействию.