В Волгограде после проверки в 25-й больнице от работы отстранили зама главврача

В больнице №25 идет проверка. Фото: АВО

Заместителя главврача по экономическим вопросам больницы скорой помощи №25 Волгограда Викторию Багову отстранили от работы в ходе проверки деятельности медучреждения, которую проводит облзрав по поручению губернатора Андрея Бочарова. Вопросы к одному из крупнейшийх медицинскиху комплексов региона возникли по административно-хозяйственной части, сообщил «КП-Волгоград» собственный источник.

- По итогам первых результатов проверки лечебного учреждения от работы отстранена заместитель главного врача по экономическим вопросам Виктория Багова, - рассказал наш источник.

В комитете здравоохранения Волгоградской области факт проверки подтвердили, как и отстранение должностного лица КБСМП №25. Однако комментировать происходящее в медучреждении не стали.

Напомним, в последние годы больницу скорой помощи №25 в Волгограде полностью модернизировали. На развитие медучреждения из бюджета направлены огромные суммы.

Напомним, 1 сентября 2020 года заявление по собственному желанию без объяснения причин написала бывший главный врач 25-й больницы Наталья Ляхова, которая руководила больницей 25 лет.