Двое детей пострадали под колесами авто в Волгоградской области

Юный пешеход попал под машину в Камышине. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сразу двое детей-пешеходов пострадали под колесами автомобилей на дорогах Волгоградской области за минувшие сутки. В Волжском вечером 9 декабря в результате ДТП пострадал 14-летний подросток, в Камышине – 9-летний школьник, сообщили в региональном главке МВД.

- В результате ДТП оба несовершеннолетних доставлены в больницу, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В Волжском 14-летний подросток около восьми часов вечера четверга переходил дорогу на улице Пионерской, когда его сбил 26-летний водитель на «ВАЗ-2108». При этом школьник шел по «зебре» и на зеленый свет.

В Камышине ДТП с юным пешеходом тоже случилось вечером. 9-летнего мальчика сбил в половине шестого на улице Ленина 38-летний водитель на «Тойота Матрикс». В этом случае, по предварительным данным, ребенок решил перебежать через дорогу на красный сигнал светофора.