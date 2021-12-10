У волгоградцев истекает срок для обязательной вакцинации

В Волгоградской области истекает срок для обязательной вакцинации от коронавируса Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Многие волгоградцы рискуют остаться без работы, если они проигнорируют обязательную вакцинацию от коронавируса. В июле глава Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева подписала постановление, по которому работники определенных сфер должны привиться от ковида. Позднее в документ были внесены изменения, которые расширили число профессий, для которых была введена обязательная вакцинация. Сотрудники указанных сфер должны были до 15 ноября сделать укол первым компонентом или однокомпонентным препаратом, вторым - до 10 декабря.

Если волгоградцы после 10 декабря не смогут показать сертификат о завершении иммунизации, то их будут отстранять от работы. В другом случае, если работодатель их не отстранит, то при проверке межведомственной комиссии по соблюдению антиковидных мер они рискуют нарваться на крупные штрафы. Также до 10 декабря обязательную вакцинацию должны были пройти жители Волгоградской области старше 60-ти лет.