Резиденция Деда Мороза откроется в Волгограде 24 декабря

Дед Мороз со Снегурочкой будут ждать детвору в парке. Фото: Максим Хмызов-Ченцов

В этом году в Волгограде снова откроется резиденция Деда Мороза, где мальчишки и девчонки смогут пообщаться с волшебным дедушкой и его внучкой. Разместится она в деревянном срубе в Комсомольском саду. Торжественное открытие резиденции Деда Мороза состоится в пятницу, 24 декабря 2021 года, в 16 часов, сообщили в «Центре спорта и культуры».

- С вихрем на санях Дедушка Мороз с внучкой примчатся с Крайнего Севера вместе с известными сказочными персонажами, поиграют с детворой, проведут мастер-классы по сказочному настроению, спляшут и споют всем известные новогодние песни. А в конце представления зажгут свет в оконце резиденции и, конечно же, огни на новогодней красавице-елке, растущей в парке Комсомольский сад, - рассказали организаторы.

Работать резиденция Деда Мороза в Волгограде будет ежедневно с 25 декабря 2021 по 16 января 2022 с 12 до 20 часов. В сказочном домике детвору ждет индивидуальное сказочное поздравление. Ребята смогут прочитать стишок или спеть песенку и получить подарок из рук новогоднего волшебника. Также для детворы всю зиму здесь бесплатно работает деревянная горка.