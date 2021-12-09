В Волгограде выберут заведения и магазины с лучшим новогодним оформлением витрин

Каждый год владельцы кафе, магазинов и ресторанов создают настоящую сказку. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В последние годы сложилась традиция начинать создавать новогоднее настроение еще в ноябре. И, несмотря на грязь и слякоть, витрины волгоградских магазинов, салонов красоты, кафе и ресторанов, клиник и прочих заведений уже давно сияют новогодними огоньками, увешаны еловыми ветками, шарами, и прочей праздничной атрибутикой. Те предприниматели, кто подошел к украшению своего объекта с фантазией, могут стать победителями городского конкурса на лучшее новогоднее украшение. Уже не первый год этот конкурс объявляет мэрия. У владельцев заведений есть время до 16 декабря – с этой даты конкурсная комиссия начнет выбирать финалистов. Победителя объявят в канун новогодних праздников.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, в конкурсе будет три номинации. Отдельно выберут самую сказочную витрину или окно, отдельно оценят лучшее оформление входной группы, третья награда для тех, кто сумел нарядить весь объект торговли.

Оценивать будут те объекты, владельцы которых пожелают участвовать в конкурсе и отправят заявку в администрацию. Нужно будет приложить фотографии новогоднего оформления своего заведения.