В Волгограде застройщику ЖК «Адмиралтейский» и ЖК «Династия» дали три года колонии

Дома достраивал другой застройщик. Фото: АВО

Советский райсуд Волгограда 9 декабря огласил приговор по уголовному делу 45-летнего владельца компаний ООО «Строй-Сити» и ООО «Стройснаб», которые были застройщиками проблемных ЖК «Адмиралтейский» и ЖК «Династия». Бизнесмена признали виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и организации этих злоупотреблений. Александра Набатчикова приговорили к трем годам колонии, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

- Суд приговорил фигуранта уголовного дела к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - рассказала старший помощник областного прокурора Оксана Черединина.

Являясь учредителем двух компаний-застройщиков, Набатчиков растратил деньги дольщиков ЖК «Адмиралтейский» и ЖК «Династия». После дома превратились в долгострои, доводил их до ума уже другой подрядчик. Как установил суд, директор и соучредитель ООО «Строй-Сити», которое возводило ЖК «Адмиралтейский», потратил деньги дольщиков. Одной из фирм он дал в заем 16,6 миллиона рублей, плюс оплатил 8,3 миллиона долга другой фирмы-застройщика, пяти недобросовестным подрядчикам перечислил 8 миллионов аванса за невыполненные работы, а ОАО «ЗЖБиК» - сразу 748 миллионов. Ка учредитель ООО «Стройснаб» - застройщика ЖК «Династия» - бизнесмен дал указание директору перечислить ОАО «ЗЖБиК» так же в нарушение договора 690 миллионов рублей. Дело застройщика расследовало управление МВД по Волгограду.

Свою вину бизнесмен признал частично и еще может обжаловать приговор.