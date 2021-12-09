В Волгоградской области подорожали овощи, детское питание и гречка

Очередная неделя принесла новое подорожание цен на продукты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередная неделя принесла новое подорожание продуктов на рынках и в магазинах Волгоградской области. Данные об изменении цен с 29 ноября по 6 декабря опубликовал Волгоградстат. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на территориальный орган государственной статистики, увеличилась стоимость детского питания. Так мясные консервы подорожали на 2,17%, овощные – на 2,63%, а фруктово-ягодные – вовсе на 5,56%. На 2,42% выросла цена на сливочное масло, на 2,62% - на муку, на 2,5% - на гречку. Среди овощей более чем на 3% подорожала капуста, почти на 4% - морковь.

От одного процента до двух составило подорожание на сосиски, подсолнечное масло, маргарин, стерилизованное молоко, творог, сыр, сахар, печенье, конфеты, пшено, макароны, огурцы, картофель.

Кроме того, есть продукты, которые на прошлой неделе стали немного выгоднее. Правда, их очень мало. На 1,68% подешевел репчатый лук, на 4,06% - помидоры, на 1% - яблоки. Килограмм свинины упал в цене на 1,29% и в среднем стоит 326 рублей 79 копеек.