Дождь, снег, туман: погода в Волгограде и области 10 декабря

Погода в Волгограде и области 10 декабря Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В пятницу, 10 декабря, в Волгоградской области ожидаются дожди, мокрый снег, морось, туманы и гололед. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в региональном Гидрометцентре. Волгоградцы уже привыкли, что в декабре снега практически не бывает, а если и выпадает, то быстро тает. В этом году первый зимний месяц пока больше похож на продолжение осени. Температура ночью +3...-2º, при прояснении до -7º, днем 0...+5º. Скорость ветра до 11 м/с. Из-за обильных осадков возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

В Волгограде 10 декабря осадки будут ночью и утром. Также морось, мокрый снег. Температура воздуха: ночью около 0º, в дневное время +1...+3º. Станет прохладнее – ветер северный с порывами до 6-11 м/с.