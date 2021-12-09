В трех районах Волгограда отключат свет 10 декабря

Электричества не будет несколько часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце рабочей недели тысячи жителей трех районов Волгограда снова останутся без электричества и возможности работать на удаленке. Запастись фонариками придется многим с утра и до самого вечера. В списке адресов, где запланированы отключения электричества на 10 декабря 2021, указаны улицы Тракторозаводского, Краснооктябрьского и Ворошиловского районов, сообщили в компании «Россети Юг».

В Ворошиловском районе Волгограда 10 декабря отключать свет будут в несколько временных этапов. С 13 до 17 часов обесточат дома на улицах Ивановского, №1-13, 2-20, Пинская, №3а, 3-27, Рогачевская, №11-23, 6, 8, Чистяковская, №3, 13, 8, 10. С полудня до 19.00 локальный блэкаут объявят по адресам: улица Профсоюзная, дома №15, 17, 17/1, Серпуховская, №1, 3, 4, 10, 12, 14, 16, 20, 22, Симбирская, №11, 17, 21, Царицынской Обороны, №1, 2, 3, 7, 10, 10а, 12, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 26-30, 32, переулок Симбирский, 5, 5а. С 9 утра до 17.00 не будет электричества в двух СНТ – Спартак и Прогресс. И перенесли на этот день отключения на улицах Паши Ангелиной, Вишневского, Калиновская, Купавинская, Куприна, Рублева, Сходненская, Спокойная, Тирольская, Тарханская. Обесточат дома с 8.00 до 17.00.

На Тракторном отключения в пятницу с 9 до 13 часов ждут жителей нескольких домов на улице Дегтярева - №33-37, а с 8.00 до 17.00 обесточат дома на улице Лодыгина, №7 и 9 и на улице Ушакова, №6 и 8. И уже в который раз ставят в график после отмены отключений две улицы Краснооктябрьского района - Аграрная, дома №21-43, 34-38, 47, и Окраинная, дома №1б-19б, 1-19, 2-18. На этот раз в плане обесточить их с 9.00 до 17.00.

Учтите, что некоторые из запланированных отключений по факту могут не состояться из-за переноса плановых работ на электросетях на другой день.