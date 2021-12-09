В Волгограде пассажир в автобусе избил женщину

Избиение произошло в салоне автобуса Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Полицейские выясняют все обстоятельства конфликта, который произошел утром 9 декабря в автобусе №2 в Волгограде. Житель Красноармейского района в салоне общественного транспорта избил женщину. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, полицейские задержали нападавшего и доставили в отдел полиции. По предварительной информации, 48-летний волгоградец был пьян.

Поводом для избиения мог стать словесный конфликт между двумя пассажирами автобуса, что привело к рукоприкладству. Однако 53-летняя женщина рассказала полицейским, что волгоградец молча подошел к ней и ударил по голове. Мужчина