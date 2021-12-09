Автомобилистов предупреждают о неблагоприятной погоде на трассах Волгоградской области

Видимость на дорогах будет низкой. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В ночь с 9 на 10 декабря 2021 и в течение дня федеральные трассы Волгоградской и Ростовской областей окутает туман. По данным Гидрометцентра, видимость на дорогах снизится до 100-200 метров. Плюс к этому в Волгоградской области ожидается морось и мокрый снег, а температура будет колебаться от плюс 5 до минус 7 градусов. О неблагоприятной для автомобилистов погоде, сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. Федеральные дорожники ведут круглосуточное дежурство на трассах.

- Резерв техники, готовой выйти на борьбу с последствиями непогоды, в Волгоградской области составляет 224 единицы, - рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Состояние дорог на федеральных трассах контролируют круглые сутки, в том числе при помощи системы метео- и видеонаблюдения. Проезжую часть будут чистить от наносов и обрабатывать от наледи. Водителей же просят быть предельно внимательными и осторожными на дороге и выбирать низкий скоростной режим при непогоде и тумане.