В Волгограде завели уголовное дело о невыплате зарплаты

Заплату сотрудникам все же заплатили. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Очередное уголовное дело о невыплате заработной платы возбудили в Волгограде на 37-летнего директора фирмы из Краснооктябрьского района. Коммерсант не выплатил четырем своим подчиненным с мая по ноябрь 2021 года порядка 200 тысяч рублей, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

- Общая сумма задолженности перед работниками составила около 200 тысяч рублей. При этом, как установили следователи, финансовых трудностей коммерческая организация не испытывала, о чем свидетельствовало движение денежных средств по счетам, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по региону Дарья Буянова.

Деньги сотрудникам в итоге все же заплатили после того, как в дело вмешались следственный комитет и прокуратура Краснооктябрьского района. Но директору фирмы придется ответить за задержку в суде.