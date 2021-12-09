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Общество9 декабря 2021 11:40

В Волгограде завели уголовное дело о невыплате зарплаты

Директор не платил четырем своим подчиненным
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Заплату сотрудникам все же заплатили.

Заплату сотрудникам все же заплатили.

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Очередное уголовное дело о невыплате заработной платы возбудили в Волгограде на 37-летнего директора фирмы из Краснооктябрьского района. Коммерсант не выплатил четырем своим подчиненным с мая по ноябрь 2021 года порядка 200 тысяч рублей, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

- Общая сумма задолженности перед работниками составила около 200 тысяч рублей. При этом, как установили следователи, финансовых трудностей коммерческая организация не испытывала, о чем свидетельствовало движение денежных средств по счетам, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по региону Дарья Буянова.

Деньги сотрудникам в итоге все же заплатили после того, как в дело вмешались следственный комитет и прокуратура Краснооктябрьского района. Но директору фирмы придется ответить за задержку в суде.