В пойме Царицы устанавливают главную елку, тоннель 2022 и арку

Вскоре засияет огоньками елка в пойме реки Царица. Фото: мэрия

Несмотря на туман, грязь и серость вскоре волгоградцы смогут почувствовать настроение приближающегося праздника. К новому году в парке Царицынском в пойме реки Царицы устанавливают главную городскую елку высотой 20 метров, на которой буду светиться полторы тысячи огоньков. Именно здесь в новогоднюю ночь устроят фейерверк. Рядом ставят тоннель в виде цифр «2022», а на спуске из Пушкинского сквера – арку с оленями. Готовятся к празднику и другие общественные пространства по всему городу, сообщили в мэрии.

Пока в пойме собирают каркас для елки, после на нем закрепят 1628 веток-лап и украсят их 450 шарами - синими, белыми и оранжевыми. А верхушку увенчает полутораметровая золотая звезда. В ночи светиться на елки будут гирлянды из 1,5 тысячи светодиодов. А в ночь с 31 декабря 2021 на 1 января 2022 небо над поймой расцветят праздничные фейерверки.

12-метровая елка уже стоит в Александровском саду у собора Александра Невского. Рядом появились два светящихся «Ангела» в человеческий рост и елочные шары. Еще одна елка - в парке Победы у стадиона «Волгоград Арена». Ретро-елка с игрушками под старину украшает пересечение улицы Комсомольской и проспекта Ленина. В сквере Пушкина будут светиться «Камин» и «Подарки», сквер Пахмутовой украсили снеговики-музыканты.

Жителей Советского района будут радовать 9-метровая елка в парке «Лесогород» и светящиеся арт-объекты на главной площади Тулака. В Ворошиловском монтируют елку в сквере у Казанского собора, уже стоит праздничное дерево на площади Советской. В Красноармейском бульвар Энгельса украсили светящиеся кубики, карета с конем и снеговик. В Дзержинском оформили к празднику площадь у КДК «21 век». Вдоль проспекта Жукова светятся белые медведи, белка, зайчиха с зайчатами и снеговики-музыканты, а на Самарском разъезде - снеговики и елочные игрушки. Вскоре все эти арт-объекты волгоградцы запечатлеют на тысячах праздничных фото и селфи.