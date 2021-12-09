На новогодних праздниках из Волгограда в Москву пустят дополнительные поезда

Дополнительные поезда будут ходить не ежедневно с 28 декабря по 9 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Железнодорожники ожидают увеличения числа желающих отправиться на новогодние праздники из Волгограда в Москву. Поэтому в конце декабря и в начале января будут организованы дополнительные поезда, которые отвезут волгоградцев в столицу. Составы будут отправлять рано утром. Поезд №485/486 отправится в путь из Волгограда 28, 29 декабря, 6, 8, 9 января в 6.35, в Москве он будет на следующие сутки в 5.48, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги. Также будет организован поезд №555/256. Из Волгограда он поедет 29 декабря в 5.14, в Москву

- Продажа билетов открыта, - отметили в Приволжской железной дороге.

Пассажирам настоятельно рекомендует использовать в поездах маски и перчатки в течение всей поездки.