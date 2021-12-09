Мошенники убедили врача в Волгограде оформить кредит на миллион рублей

Волгоградцы продолжают спонсировать мошенников из-за своей доверчивости Фото: Артем КИЛЬКИН

Волгоградцы ежедневно сталкиваются с мошенниками, звонящими по телефону, и из-за доверчивости лишаются огромных сумм денег. Накануне врач из Ворошиловского района Волгограда попался на уловки преступников, которые в телефонном разговоре убедили его оформить кредит на один миллион рублей. Затем эту сумму 58-летний мужчина перевел якобы на безопасный счет для предотвращения незаконного списания средств. Когда врач понял, что стал жертвой лжебанкиров, он обратился в полицию. Всего за прошлые сутки мошенники обманули волгоградцев почти на 2 миллиона, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

60-летнему сварщику из Волжского позвонился неизвестный и представился сотрудником портала «Госуслуги». Мужчина действовал по указаниям позвонившего и перевел через банкомат на неизвестный счет 697 тысяч рублей. 71-летнего дворника из Котовского района лжебанкиры убедили оформить кредит на 114 тысяч и перевести средства на «безопасный» счет.

- Полиция настоятельно рекомендует не вступать в диалог с незнакомцами, представляющимися сотрудниками финансовых организаций. Помните, что сотрудники банка в телефонном разговоре никогда не запрашивают персональные данные ваших банковских счетов, и уже тем более не просят перечислить денежные средства на определенные счета, - отметили в региональном Главке МВД.

По вопросам банковских счетом и операций полиция просит обращаться в отделения кредитных организаций.