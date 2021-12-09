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Происшествия9 декабря 2021 10:09

В Волгограде двое мужчин из мести работодателю угнали два «КамАЗа»

Угонщикам грозит по 10 лет каждому
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В отдел полиции Дзержинского района обратился 30-летний волгоградец с заявлением об угоне двух «КамАЗов», которые стояли на территории предприятия. Было очевидно, что никто из посторонних проникнуть на базу не мог, поэтому круг подозреваемых сузился. Стражи порядка оперативно вычислили заинтересованных лиц. Угонщиками оказались мужчины 42 и 64 лет. Они пояснили, что совершили преступление из мести работодателю. Более того, злоумышленники успели сдать машины на металлолом за 50 тысяч рублей.

- В настоящее время подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная организованной группой», предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.