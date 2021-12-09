У военного самолета произошли проблемы в небе над Волгоградской областью

У самолета произошли проблемы с кислородным оборудованием Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 8 декабря, в небе над Волгоградской областью у учебно-боевой самолета Воздушно-космических сил России Як-130 произошла внештатная ситуация. На высоте 8550 метров пилот сообщил о проблемах в работе кислородного оборудования и запросил снижение, сообщает телеграм-канал Aviaincident. Самолет опустился до высоты 3900 метров.

Як-130 совершал полет из Котельниково в Борисоглебск. На сниженной высоте пилот долетел до аэродрома назначения.

Отметим, за последние месяцы это не первый случай, когда у военного самолета в небе над Волгоградской областью отказывает кислородное оборудование. 14 сентября такая же проблема произошла с истребителем Су-27, направлявшегося из Челябинска в Моздок.