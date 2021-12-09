Под Волгоградом столкнулись «ВАЗ» и «КамАЗ»: один погиб, трое в больнице

Жуткая авария случилась в 20.20 часов 8 декабря в Котельниковском районе Волгоградской области. На трассе жестко столкнулись «ВАЗ-21003» и «КамАЗ». В итоге один человек погиб, трое получили серьезные травмы. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка, 33-летний водитель легковушки ехал со стороны города-героя в направлении Ростова-на-Дону. В этот момент мужчина за рулем грузовика вырулил на полосу встречного движения, чтобы совершить обгон. Он грубо нарушил ПДД. В итоге легковушка на полной скорости врезалась в фуру.

- В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ» скончался на месте, его 38-летний, 47-летний и 55-летняя пассажиры госпитализированы, - сообщили в Главке.

Проводится проверка. Водителей призывают соблюдать ПДД.