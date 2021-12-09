В результате ЧП скончался житель многоэтажки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 9 декабря в одном из многоэтажных домов по улице Карбышева в Волжском в горящей квартире погиб человек. ЧП случилось в 07.12 часов. Именно в это время жильцы МКД позвонили в экстренные службы и сообщили о пожаре. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, огонь распространился на небольшой площади – всего 3 квадратных метрах. Однако находившийся внутри комнаты волжанин е смог выбраться.

- Пожарные расчеты 13-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 07.47 часов. К сожалению, есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - уточнили в ведомстве.

Волгоградцам напоминают о правилах пожарной безопасности. В случае ЧП необходимо звонить по номеру 112.