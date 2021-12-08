В Волгограде 9 декабря без света оставят 3 района

Без электричества останутся жители Краснооктябрьского, Дзержинского и Ворошиловского районов Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде продолжаются ежедневные плановые отключения электроэнергии. Энергетики выполнили еще не все ремонтные профилактические работы, благо, что еще нет сильных холодов. В четверг, 9 декабря, в городе без света частично останутся 3 района. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электричество будет отсутствовать в Дзержинском, Краснооктябрьском и Ворошиловском районах.

В Дзержинском районе электричества не будет только один час, с 13.00 до 14.00 обесточат следующие адреса: ул. Ангарская, 124-136, 73-95; ул. Яблочкина, 3-15, 14-22, 21-23; ул. Киквидзе, 3-13, 13а, 15-37, 2-32; ул. Сакко и Ванцетти, 15-23, 16-26, 26/43, 30, 26/221, 26/223, 26/229, 26/293, 26/231, 26/232; ул. Халтурина, 2-12, 1-7, 26/248, 26/236; ул. Попова, 1-5, 2-6; ул. Кобринская, 23-29, 24-52, 33-41, 56-64; ул. Куринская, 23, 27-45, 20-36, 22в; ул. Сульская, 27а, 27б, 27в, 25-29, 33/1, 35, 26-32; ул. Миусская, 21-31, 26-36; ул. Попова, 1-13, 13а, 2-20; ул. Софьи Ковалевской, 1-23, 1б, 2-6, 3б, 5б, 6а, 7а, 7б, 8-20, 15б, 17а, 17б, ул. Халтурина, 11-23, 14-26.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 отключат свет на ул. Кравченко, 1б, 1в, 2, 230/3, 230/144, 230/153 и на ул. Аграрной, 2-10, 2а, 4а, 6а.

В Ворошиловском районе с 9.00 до 17.00 оставят без энергоснабжения 2 СНТ – «Спартак» и «Прогресс».