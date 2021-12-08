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Происшествия8 декабря 2021 10:08

Волгоградец до смерти избил знакомого из-за двухмиллионного долга

Преступник не мог вернуть заемщику такую сумму и убил его
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Следователи завершили расследование уголовного дела

Следователи завершили расследование уголовного дела

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Волгоградской области. Он обвиняется за разбой и убийство, сопряженное с разбоем. В сентябре 2020 года мужчина был дома у своего знакомого в Городищенском районе. Они распивали спиртные напитки, во время застолья хозяин дома напомнил гостю о необходимости вернуть ему долг, который составлял около двух миллионов рублей. Однако у должника таких денег не было, зато он знал, что у знакомого при себе есть крупная сумма. Он решил совершить разбойное нападение, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

33-летний волгоградец начал избивать руками и ногами своего знакомого, который пытался защититься. Тогда нападавший взял деревянную палку и продолжил наносить удары, пока его жертва не потерял сознание. Мужчина убедился, что хозяин дома не подает признаков жизни, взял сумку, в ней были 500 тысяч рублей, которые он успел потратить.

- В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения, - отметили в следкоме.