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Происшествия8 декабря 2021 9:53

За сутки волгоградцы перевели мошенникам 1,5 миллиона рублей

Жителей региона просят не доверять незнакомцам и всегда обращаться в банк
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Потерпевшие обратились в полицию.

Потерпевшие обратились в полицию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки, 7 декабря, трое жителей Волгоградской области перевели мошенникам более 1,5 миллиона рублей. Аферистам удалось обмануть женщин в возрасте 46, 61, 68 лет. Все они поверили звонящим якобы сотрудникам банков, которые сообщили о незаконных операциях – переводах, кредитах. Для защиты имеющихся средств жертвам предлагали переводить деньги на безопасные банковские счета. Одна их потерпевших вложила почти четыреста тысяч в брокерскую компанию и, конечно, все потеряла.

- Полиция настоятельно рекомендует волгоградцам не вступать в диалог с неизвестными лицами. Помните, что банковские сотрудники в телефонном разговоре никогда не просят сообщить информацию о ваших счетах и выполнять определенные банковские операции. Будьте бдительны. Не позволяйте мошенникам себя обмануть! – обратились к волгоградцам в ГУ МВД по региону.