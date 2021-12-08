За сутки волгоградцы перевели мошенникам 1,5 миллиона рублей

Потерпевшие обратились в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки, 7 декабря, трое жителей Волгоградской области перевели мошенникам более 1,5 миллиона рублей. Аферистам удалось обмануть женщин в возрасте 46, 61, 68 лет. Все они поверили звонящим якобы сотрудникам банков, которые сообщили о незаконных операциях – переводах, кредитах. Для защиты имеющихся средств жертвам предлагали переводить деньги на безопасные банковские счета. Одна их потерпевших вложила почти четыреста тысяч в брокерскую компанию и, конечно, все потеряла.

- Полиция настоятельно рекомендует волгоградцам не вступать в диалог с неизвестными лицами. Помните, что банковские сотрудники в телефонном разговоре никогда не просят сообщить информацию о ваших счетах и выполнять определенные банковские операции. Будьте бдительны. Не позволяйте мошенникам себя обмануть! – обратились к волгоградцам в ГУ МВД по региону.