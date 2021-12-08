72% звонков в волгоградский Роспотребнадзор касались вопросов вакцинации и QR-кодов

В ноябре 2021 года на горячую линию позвонили 298 человек Фото: Олег Укладов

В ноябре 2021 года на горячую линию Роспотребнадзора Волгоградской области позвонили 298 жителей региона. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе надзорного ведомства, 72% консультаций касались коронавирусной инфекции и борьбы с ней. По вопросам ковида и вакцинации обратилось 163 человека, еще 26 интересовались введенными QR-кодами.

Интересовали волгоградцев и другие вопросы, касающиеся санитарно-эпидемиологического благополучия. Например, 15 человек получили консультацию об условиях проживания в жилых помещениях. Еще 4 жителя получили информацию касательно условий воспитания и обучения, качества товаров. 35 волгоградцев пожаловались на нарушение прав потребителей (услуги связи и транспорта, ЖКХ и прочее).