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Происшествия8 декабря 2021 7:38

В центре Волгограда молодой лихач на «ВАЗе» сбил 7-летнего мальчика

Ребенка госпитализировали с травмами
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Ребенка госпитализировали с травмами

Ребенка госпитализировали с травмами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 7 декабря, в одну из городских больниц госпитализировали 7-летнего пациента, который попал под машину в Центральном районе Волгограда. ДТП произошло в 16.50 часов на улице Кубанской. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. Светофора там не было. Мальчик убедился, что машин нет и вышел на проезжую часть. Однако в этот момент со стороны Новороссийской в сторону Рокоссовского мчался 19-летний водитель «ВАЗа». Молодой человек не притормозил и на полной скорости сбил ребенка.

Очевидцы вызвали медиков, мальчику оперативно оказали необходимую помощь. Водителей призывают в внимательности на дорогах. Регулярно ГИБДД фиксируют сотни нарушений ПДД.