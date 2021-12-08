В центре Волгограда молодой лихач на «ВАЗе» сбил 7-летнего мальчика

Ребенка госпитализировали с травмами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 7 декабря, в одну из городских больниц госпитализировали 7-летнего пациента, который попал под машину в Центральном районе Волгограда. ДТП произошло в 16.50 часов на улице Кубанской. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. Светофора там не было. Мальчик убедился, что машин нет и вышел на проезжую часть. Однако в этот момент со стороны Новороссийской в сторону Рокоссовского мчался 19-летний водитель «ВАЗа». Молодой человек не притормозил и на полной скорости сбил ребенка.

Очевидцы вызвали медиков, мальчику оперативно оказали необходимую помощь. Водителей призывают в внимательности на дорогах. Регулярно ГИБДД фиксируют сотни нарушений ПДД.