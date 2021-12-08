В Волгоградской области начали искать лесорубов новогодних елей

В Волгоградской области начались рейды против незаконной вырубки хвойных деревьев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Меньше месяца остается до Нового года, уже скоро волгоградцы начнут приобретать праздничные елки и сосны. Но есть и такие, кто новогоднее дерево предпочтет вырубить в лесу - этого делать нельзя. В регионе начали искать нарушителей, занимающихся незаконной вырубкой. В лесничествах Волгоградской области в декабре и во время новогодних каникул пройдут более тысячи рейдов. Как рассказали «КП-Волгоград» в облкомприроды, цель обследований – уберечь хвойные насаждения от незаконной вырубки.

В рейдах будут задействованы более 500 инспекторов лесного хозяйства, сотрудников полиции, органов местного самоуправления и казачества. Кроме того, законность перевозок деревьев будет организован на всех постах ДПС.

За незаконную вырубку елок и сосен может грозить штраф и лишение свободы до двух лет. В прошлом году подобные нарушения были зафиксированы В Калачевском, Камышинском и Серафимовичском районах.