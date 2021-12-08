Жителей Волгоградской области увольняют чаще, чем берут на работу

В третьем квартале года работу потеряли 40 953 волгоградца Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Волгоградстат опубликовал данные о занятости жителей Волгоградской области в третьем квартале 2021 года. За этот период времени волгоградцев чаще увольняли, чем брали на работу. Как сообщили «КП-Волгоград» в территориальном органе государственной статистики, численность принятых работников составила 36 413 человек. Потеряли свои рабочие места 40 953 волгоградца.

Чаще жители Волгоградской области завершали свои трудовые отношения по собственному желанию, так сделали 32 811 человек. 2471 волгоградец ушел по соглашению сторон, 537 работников попали под сокращения. Также в третьем квартале работодатели отправили в отпуска без сохранения зарплаты 38 548 жителей Волгоградской области.