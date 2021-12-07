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Здоровье7 декабря 2021 13:30

27 жителей Волгограда умерли от коронавируса 7 декабря

За всю пандемию от ковида погибли 2232 жителя областного центра
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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В области за сутки от ковида скончались 35 человек

В области за сутки от ковида скончались 35 человек

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области смертность от коронавируса остается высокой. 7 декабря в регионе зафиксировали 35 смертей от ковида, скончались 21 женщина в возрасте от 57-ми до 90 лет и 14 мужчин, которым было от 51-го года до 95-ти лет. Больше всего погибших в Волгограде, за сутки жертвами вируса стали 27 жителей областного центра, рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе.

Также 7 декабря от коронавируса скончались 2 человека из Волжского, по одному жителю из Быковского, Городищенского, Иловлинского, Клетского, Ольховского, Суровикинского и Урюпинского районов. За всю пандемию в Волгоградской области от COVID-19 погибли 4830 человек, в Волгограде жертвами вируса стали 2232 жителя.