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Происшествия7 декабря 2021 12:57

Волгоградцу грозит 5 лет тюрьмы за сбитую насмерть 17-летнюю девушку-пешехода

Прокуратура передала материалы уголовного дела в суд
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Мужчине грозит 5 лет тюрьмы.

Мужчине грозит 5 лет тюрьмы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Волгоградской области направила в Руднянский райсуд уголовное дело в отношении 70-летнего водителя, которого обвиняют в гибели 17-летней девушки-пешехода. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры, трагедия произошла 18 апреля 2021 года на улице Пионерской в поселке Рудня. Около 20.25 часов мужчина ехал за рулем «Шевроле Ланос» и наехал на переходившую дорогу школьницу.

- От полученных в результате ДТП телесных повреждений потерпевшая через некоторое время скончалась в больнице, - уточнили в ведомстве.

Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлекших смерть человека. Вину свою лихач не признает. Однако сотрудники СУ СКР по региону собрали достаточно доказательств. Волгоградцу грозит 5 лет тюрьмы.