Снежные горки откроют в декабре в ЦПКиО Волгограда

Снег на горках будет создавать генератор. Фото: ЦПКиО

Несмотря на то, что в Волгограде теперь зимой снега не дождешься, уже скоро в ЦПКиО обещают открыть снежные горки. Покататься на построенных у стадиона «Волгоград Арена» склонах на ватрушке можно будет уже в декабре 2021 года. Обмануть погоду и обеспечить зимнее настроение среди грязи и тумана поможет снегогенератор, сообщили в администрации ЦПКиО.

Катание со снежных горок в ЦПКиО Волгограда зимой 2021-2022 года будет стоить 250 рублей в час. При этом цена детского билета для ребят от 6 до 12 лет составит 200 рублей в час, а арендовать тюбинг или ватрушку можно будет за 100 рублей.