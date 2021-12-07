В Волгограде обследуют дом после взрыва газа

Хозяйка квартиры в больнице. Фото: СКР

Утром 7 декабря 2021 в Кировском районе Волгограда взорвался газ в одной из квартир в пятиэтажке на улице Козака. По словам очевидцев, в блочной хрущевке слегка отошла стена. Сейчас здание после взрыва и пожара обследуют эксперты, чтобы выяснить состояние конструкций и решить, есть ли угроза жильцам, сообщили в мэрии.

- Специализированная организация уже проводит обследование состояния конструкций, пострадавших от возгорания, после чего будет приниматься решение о дальнейших действиях, - рассказали в пресс-службе администрации.

В результате хлопка газа, после которого выгорела квартира, пострадала пенсионерка. На месте ЧП работают профильные службы и эксперты. СКР проводит проверку. В пострадавшем доме отключили тепло, газ, электричество, воду. Также сотрудники администрации Кировского района проводят обход жителей подъезда.