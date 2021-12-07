На западе Волгограда люксовая иномарка влетела в дерево и загорелась

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Во вторник, 7 декабря, в Дзержинском районе Волгограда вспыхнула иномарка. В 11.00 на улице Краснополянской напротив дома №72д 26-летний водитель «Nissan Fuga» не справился с управлением и вылетел за пределы дороги в дерево. От удара иномарка класса люкс загорелась. Очевидцы сообщают в социальных сетях, что проезжавшие мимо автомобилисты остановились и вытащили из салона горящего авто двоих человек. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате происшествия никто не пострадал.

Водитель прошел освидетельствование, которое показало, что он был трезв. Иномарку потушили сотрудники МЧС. Инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.