Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 декабря 2021 11:41

В Волгограде в жилом доме произошел хлопок бытового газа: пенсионерка в больнице

Следком организовал проверку
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
КомментироватьОставить комментарий(0)
Предстоит выяснить, что спровоцировало хлопок.

Предстоит выяснить, что спровоцировало хлопок.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Волгоградский следком организовал процессуальную проверку по факту хлопка бытового газа в доме №3 по улице Козака в Кировском районе города-героя. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по региону, ЧП произошло утром 7 декабря в квартире пенсионерки.

- В утреннее время женщина направилась в одну из комнат, при этом после включения света в помещении кухни произошел хлопок бытового газа. Сейчас пенсионерка доставлена в медицинское учреждение, угрозы ее жизни и здоровья нет, - уточнили в следкоме.

Приехавшие на место следователи сняли колонку и счетчик. Предстоит выяснить, что спровоцировало хлопок. Возможно, газовый прибор был неисправен и случилась утечка. По итогам проверки сотрудники СУ СКР примут решение.