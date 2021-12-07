В Волгограде в жилом доме произошел хлопок бытового газа: пенсионерка в больнице

Предстоит выяснить, что спровоцировало хлопок. Фото: Олег ЗОЛОТО

Волгоградский следком организовал процессуальную проверку по факту хлопка бытового газа в доме №3 по улице Козака в Кировском районе города-героя. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по региону, ЧП произошло утром 7 декабря в квартире пенсионерки.

- В утреннее время женщина направилась в одну из комнат, при этом после включения света в помещении кухни произошел хлопок бытового газа. Сейчас пенсионерка доставлена в медицинское учреждение, угрозы ее жизни и здоровья нет, - уточнили в следкоме.

Приехавшие на место следователи сняли колонку и счетчик. Предстоит выяснить, что спровоцировало хлопок. Возможно, газовый прибор был неисправен и случилась утечка. По итогам проверки сотрудники СУ СКР примут решение.