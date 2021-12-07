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Общество7 декабря 2021 11:18

Для использующих карту «Волна» волгоградцев заработало мобильное приложение

С его помощью можно пополнять счет и проверять баланс
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
С помощью приложения можно пополнять счет и проверять баланс

С помощью приложения можно пополнять счет и проверять баланс

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Отличная новость для волгоградцев, пользующихся картой «Волна» для оплаты проезда в общественном транспорте: теперь они могут пополнять счет через мобильное приложение. Оно так и называется – «Волна» (скачать можно в Google Play и App Store). Приложение позволяет быстро проверить свой баланс, положить деньги на счет, менять тарифные планы, проверить количество поездок и узнать последние новости перевозчика. Кстати, с одной банковской карты можно пополнять счета всех членов семьи. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в мэрии.

Приложение гарантирует оперативность – средства будут поступать через систему быстрых платежей. А они гарантируют мгновенность переводов. Сообщения об операциях придут на номер телефона указанный при регистрации.