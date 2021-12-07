Волгоградская область в 2021 году экспортировала зерна на 95 миллионов долларов

В другие регионы России было отправлено 1,5 миллиона тонн зерна Фото: Мария ЛЕНЦ

Волгоградской области удалось выполнить задачи, поставленные президентом и правительством страны, по обеспечению продовольственной безопасности в 2021 году. Аграрии региона и губернатор подвели итоги года на торжественном собрании в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Планы удалось выполнить благодаря господдержке, инвестициям и, конечно, же людям, которые работают на земле, несмотря на ковид и сложные погодные условия.

- Таких результатов, даже в таких непростых условиях, как сегодня, мы добиваемся благодаря людям, которые по-настоящему любят свою работу, свое дело. Отдают всего себя главному делу своей жизни – обеспечивать качественным продовольствием жителей Волгоградской области и всей нашей страны, - отметил на собрании губернатор Андрей Бочаров.

Волгоградская область активно поставляет сельскохозяйственную продукцию за пределы региона. Поставки зерна в другие субъекты страны составили 1,5 миллиона тонн, за границу было отправлено 400 тысяч тонн на сумму 95 миллионов долларов – это в 2 раза больше, чем годом ранее. Также на экспорт Волгоградская область отгружает масложировую и пищевую продукцию, продукцию переработки плодов и ягод, сухую молочную сыворотку, продукты глубокой переработки зерна и другие новые виды продукции.

- Ожидаем, что по итогам 2021 года объем валовой продукции в отрасли сельского хозяйства составит 180 миллиардов рублей - на уровне прошлого, очень успешного для растениеводства года. Напомню, что только производство зерновых в прошлом году было на 1 миллион тонн больше (5,1 миллион тонн), - добавил глава региона.

Также на торжественном собрании в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности были награждены аграрии, особенно отличившиеся в этом году.