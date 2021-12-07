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Общество7 декабря 2021 10:29

Сильный ветер, туман, дожди: погода в Волгоградской области 8 декабря

Днем в регионе ожидается плюсовая температура
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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В области будут дожди и ветер.

В области будут дожди и ветер.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 8 декабря, в Волгоградской области ожидается дождливая погода и плюсовые температуры. Как сообщили «КП-Волгоград» синоптики регионального Гидрометцентра, в некоторых районах области будут туманы, а также дожди, дожди со снегом, морось. Днем +3º...+8º, ночью +4...-1º. Из-за перепадов температур и осадков будет гололед. Волгоградцев ждет юго-восточный и очень сильный ветер. Максимальные порывы достигнут 20 метров в секунду.

В Волгограде 8 декабря осадков не ожидается. Синоптики обещают туманы и довольно сильный ветер с порывами до 18 метров. Днем будет +5...+7º, ночью +1...+3º.