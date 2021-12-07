57-летний мужчина погиб под колесами «УАЗа» в Волгоградской области

Пешеход погиб. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

За сутки 6 декабря на дорогах Волгограда и области под колесами авто погиб 57-летний мужчина и пострадал 12-летний школьник. Смертельное ДТП случилось поздним вечером на трассе «Калининск - Жирновск – Котово – Камышин». Ехавший в сторону Красного Яра 39-летний водитель на «УАЗе-330365» наехал на 57-летнего пешехода, который шел по встречной полосе, сообщили в полиции.

От сильного удара мужчину подбросило вверх. У фургона разбито стекло. Пешеход получил множество травм, которые оказались слишком серьезными. Мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой.

Ранее в этот же день на бульваре 30-летия Победы в Дзержинском районе Волгограда 59-летний водитель на иномарке сбил 12-летнего школьника. Мальчик переходил дорогу по «зебре» и в итоге оказался в больнице.