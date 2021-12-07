Пять человек пострадали в массовом ДТП под Волгоградом

ДТП случилось около половины четвертого вечера. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Две иномарки и фургон столкнулись на трассе «Самара – Пугачев – Энгельс - Волгоград» в Среднеахтубинском районе в этот понедельник. В массовой аварии пострадали пять человек – трое взрослых и двое детей, сообщили в главке МВД по Волгоградской области.

- В медучреждение с травмами были госпитализированы пассажиры автомашины «Хонда» в возрасте 7, 35 и 7 лет, а также водитель автомашины «Киа» и его 65-летняя пассажирка, - сообщили в пресс-службе полиции.

По предварительным данным, 42-летний водитель Honda Civic ехал по трассе от села Рахинка в сторону Волжского и при повороте налево не предоставил преимущество встречной «Киа Рио». В результате автомобили столкнулись, от сильного удара «Хонду» отбросило на фургон «ГАЗ-172421». Все обстоятельства ДТП еще предстоит выяснить инспекторам.