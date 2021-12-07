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Происшествия7 декабря 2021 8:49

За мошенничество при продаже брендовых вещей судят 22-летнюю волгоградку

Девушка обманула 13 клиентов
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Дело передали в суд.

Дело передали в суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Волгограда направила мировому судье участка №120.Центрального района уголовное дело в отношении 22-летней мошенницы Молодая особа зарабатывала на жизнь аферами – она обманула 13 клиентов с помощью объявлений о продаже брендовых вещей. В одной из соцсетей девушка выложила посты с привлекательными ценами на обувь, одежду, аксессуары и требовала стопроцентную предоплату. Затем просто переставала выходить на связь. Обманутые люди пошли в полицию.

Ей грозит наказание по статье 159 УК РФ (мошенничество). Как сообщили «КП-Волгоград» в женщина полностью признала свою вину.

Отметим, что дело расследовали сотрудники СЧ СУ УМВД России по Волгограду.