За мошенничество при продаже брендовых вещей судят 22-летнюю волгоградку

Дело передали в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Волгограда направила мировому судье участка №120.Центрального района уголовное дело в отношении 22-летней мошенницы Молодая особа зарабатывала на жизнь аферами – она обманула 13 клиентов с помощью объявлений о продаже брендовых вещей. В одной из соцсетей девушка выложила посты с привлекательными ценами на обувь, одежду, аксессуары и требовала стопроцентную предоплату. Затем просто переставала выходить на связь. Обманутые люди пошли в полицию.

Ей грозит наказание по статье 159 УК РФ (мошенничество). Как сообщили «КП-Волгоград» в женщина полностью признала свою вину.

Отметим, что дело расследовали сотрудники СЧ СУ УМВД России по Волгограду.