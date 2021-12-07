В Волгограде нефтяную компанию оштрафовали на 300 тысяч за опасные выбросы

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

В Волгограде ООО «Нижневолжская нефтяная компания» наказали штрафом за ряд нарушений законодательства в области охраны окружающей среды. Как рассказали «КП-Волгоград» в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, организация вела деятельность без утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Кроме того, лабораторные исследования показали превышение в 8,4 раза норм выброса в воздух азота диоксида.

Также «Нижневолжская нефтяная компания» не согласовывала мероприятия по уменьшению выбросов во время неблагоприятных метеоусловий, а отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля за прошлый год был предоставлен не в срок. «Нижневолжскую нефтяную компанию» привлекли к административной ответственности, наказав штрафом на общую сумму 300 тысяч рублей. Компании выдали предписание для устранения нарушений.

- Межрегиональным управлением принимаются меры по привлечению ответственных за совершенные правонарушения должностных лиц к административной ответственности, - отметили в Росприроднадзоре.