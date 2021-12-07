Более 27 тысяч доз вакцин от COVID-19 пришло в Волгоградскую область

В Волгограде работают пункты вакцинации в ТЦ. где прививку можно сделать без записи. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградскую область накануне поступила очередная партия трех видов вакцин от коронавируса - более 27 тысяч доз. По больницам и поликлиникам региона сейчас распределяют 18,5 тысячи доз вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», 4 тысячи доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» или Спутник V, а также 4950 доз «КовиВака» от центра Чумакова, сообщили в облздраве.

- В субъекте имеется достаточный запас вакцины от COVID-19. Поставки продолжаются согласно графику, - рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

По данным ведомства, план вакцинации в регионе выполнен более, чем на 80%. Прививку от COVID-19 в Волгограде и области можно сделать в одном из 63 пунктов вакцинации при поликлиниках и больницах, в ТРЦ Волгограда и Волжского. Также можно воспользоваться услугами мобильных бригад, которые выезжают по заявкам на предприятия и в отдаленные поселения.