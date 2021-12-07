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Происшествия7 декабря 2021 7:57

Под Волгоградом 38-летний мужчина сгорел в собственной квартире

Причина пожара устанавливается
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Спасатели затушили пожар за час.

Спасатели затушили пожар за час.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧП произошло в рабочем поселке Светлый Яр Волгоградской области 7 декабря в одной из многоэтажек микрорайона. В 3.32 часов в жилом доме загорелась квартира. Соседи сообщили о пожаре в экстренные службы. На место выехали расчеты 55-ой пожарно-спасательной части. К моменту их прибытия огонь охватил комнату площадью 5 квадратных метров.

- Пожарные ликвидировали горение в 04.27 часов. К сожалению, есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе МЧС по Волгоградской области.

В сгоревшей квартире нашли тело 38-летнего мужчины. Он не успел выбраться на улицу и спастись.