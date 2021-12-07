В Волгограде ТРЦ «Акварель» затеял ребрендинг

Волгоградцы гадали, что произошло с вывеской ТРЦ. Фото: соцсети

В начале декабря 2021 с фасада ТРЦ «Акварель» в Советском районе Волгограда исчезла вывеска. Вскоре исчезнет и логотип в виде разноцветной рыбки. Множество горожан обеспокоились судьбой одного из самых популярных торговых центров областной столицы, строили множество предположений. Все оказалось просто. ТРЦ «Акварель» ждет ребрендинг, сообщила специалист по PR Елизавета Додукова.

- Прямо сейчас вы наблюдаете большое преображение любимой «Акварели» – смену логотипа и начало ребрендинга, - рассказала «КП-Волгоград» Елизавета Додукова.

Помимо внешних изменений и нового логотипа торговый центр в 2022 году планирует реновацию фуд-корта и сферы развлечений. Обещают в «Акварели» и громкие открытия. Так что переживать за судьбу ТРЦ волгоградцам не стоит.