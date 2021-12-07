Проспект Ленина в Волгограде встал в огромную пробку

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Утренними пробками в Волгограде никого не удивишь. Только после девяти утра они, обычно, пропадают. Однако 7 декабря в городе огромный затор сохраняется на проспекте Ленина и после десяти часов. Волгоградцы из-за пробки опаздывают по своим делам, движение затруднилось от остановки «Монолит» до Мамаева кургана, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные портала «Яндекс.Пробки».

Данные портала "Яндекс.Пробки"

Протяженность затора составляет более четырех километров. Его причиной стали сразу 2 дорожно-транспортных происшествия. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, на площади Возрождения водетель за рулем «Kia Sportage» протаранил троллейбус, перед перекрестком у Мамаева кургана не разъехались две легковушки. Обе аварии обошлись без пострадавших.