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Общество7 декабря 2021 7:18

Проспект Ленина в Волгограде встал в огромную пробку

Затор тянется от Краснооктябрьского района до Центрального
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Утренними пробками в Волгограде никого не удивишь. Только после девяти утра они, обычно, пропадают. Однако 7 декабря в городе огромный затор сохраняется на проспекте Ленина и после десяти часов. Волгоградцы из-за пробки опаздывают по своим делам, движение затруднилось от остановки «Монолит» до Мамаева кургана, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные портала «Яндекс.Пробки».

Данные портала "Яндекс.Пробки"

Данные портала "Яндекс.Пробки"

Протяженность затора составляет более четырех километров. Его причиной стали сразу 2 дорожно-транспортных происшествия. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, на площади Возрождения водетель за рулем «Kia Sportage» протаранил троллейбус, перед перекрестком у Мамаева кургана не разъехались две легковушки. Обе аварии обошлись без пострадавших.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области