В Волгограде ситуация с ливневками может ухудшиться

Деньги на строительство ЛОСов могут быть потрачены впустую Фото: Эдуард Пальгунов

При сильных осадках дороги Волгограда превращаются в реки и озера, ливневая канализация не справляется с количеством воды. Одним из решений проблемы должно было стать строительство локальных очистных сооружений. С 2019 по 2021 в городе было запланировано возведение 14-ти таких объектов. На эти цели было выделено 1,3 миллиарда рублей. Как рассказали «КП-Волгоград» в Контрольно-счетной палате города, фактически в Волгограде осуществлялось строительство 13 локальных очистных сооружений.

Проверка аудиторами реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие ЖКХ Волгограда» по строительству очистных сооружений выявила серьезные недочеты. Так возведение ЛОСа на улице Калинина не проводилось по ряду причин.

- В связи с чем КСП Волгограда отметила риск недостижения значений показателей результативности использования средств из вышестоящего бюджета, - отметили в КСП города.

По итогам проверки было установлено, что коллекторы ливневой канализации числятся в казне мэрии и не были переданы какой-либо организации. Также ни одно структурное подразделение администрации города не получило полномочия по содержанию, эксплуатации и развитию ЛОСов. В проекте бюджета Волгограда на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов расходы на очистные сооружения не предусмотрены. Поэтому объекты могут перестать выполнять свои функции, тогда траты на их строительство окажутся впустую. КСП направила в мэрию предложения по устранению выявленных проблем.