COVID-19 убил еще одного врача под Волгоградом

Александру Ляшенко было 62 года. Фото: соцсети

Волгоградские медики продолжают терять своих коллег из-за коронавируса. 4 декабря 2021 остановилось сердце 62-летнего врача-реаниматолога Даниловской ЦРБ Александра Ляшенко. Больше двух недель он провел в ковидном госпитале на базе Михайловской ЦРБ. COVID-19 вызвал множество осложнений, коллеги боролись за его жизнь, но так и не смогли спасти, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Александр Ляшенко был госпитализирован сразу после проведенного КТ-исследования, больше двух недель коллеги доктора боролись за его жизнь. Несмотря на то, что противоковидная терапия давала результат, осложнения начались по основным хроническим заболеваниям, - рассказали в облздраве.

У доктора были хронические заболевания эндокринной и бронхолегочной систем, по которым ковид бьет больнее всего. Основную причину смерти врача установит патолого-анатомическая экспертиза.

- Коварная смерть преждевременно забрала достойного друга, мужа и отца, могучего духом человека и опытного врача, буквально сгоревшего на работе, за спиной которого не только годы тяжелой реанимационной работы, но и тысячи спасенных жизней зачастую безнадежных больных, - скорбят в соцсетях друзья доктора.

«Комсомольская правда» искренне соболезнует родным и близким, друзьям и коллегам Александра Ляшенко. Светлая память доктору.

Напомним, по данным облздрава к середине ноября коронавирус унес жизни 60 волгоградских медработников – врачей, медсестер, санитарок, фельдшеров, водителей скорой. Последними в Волгограде простились с заведующей отделением лечебной физкультуры больницы №25 Аллой Статун и заведующим хозчастью поликлиники №28 Владиславом Генераловым.