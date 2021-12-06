В волгоградском аэропорту задерживаются рейсы

Самолеты не могут прилететь в Волгоград и вылететь из него в другие города Фото: Эдуард Пальгунов

6 декабря в аэропорту Волгограда задерживается ряд рейсов как на вылет, так и прилет. Расписание нарушилось из-за густого тумана, который лег в городе-герое. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на электронное табло Международного аэропорта Волгоград, с опозданием в город прибудут самолеты из Нижнего Новгорода, Самары, Нового Уренгоя, Санкт-Петербурга. Вынуждены ждать время вылета пассажиры в Минеральные Воды, Москву, Санкт-Петербург.

Рейс авиакомпании «Азимут» из Нижнего Новгорода в аэропорту «Гумрак» должен был приземлиться в 14.05. С более чем пятичасовой задержкой его ждут в 19.35. Также 2 самолета этого же перевозчика из Самары и Нового Уренгоя должны были сесть в 17.20, теперь ожидаемое время приземления составляет 19.00. В 20.15 должен оказаться в волгоградском аэропорту борт «Победы» из Санкт-Петербурга, у которого первоначальное время прибытия было 18.30.

С 14.55 на 20.15 был перенесен вылет из Волгограда в Минеральные Воды авиакомпании «Азимут». Завершилась посадка на рейс «Аэрофлота» в Москву, который значился в 17.25. Время вылета было изменено на 18.10. Однако борт до сих пор остается в «Гумраке». Рейс «Победы» в Санкт-Петербург с 19.00 перенесли на 20.25.