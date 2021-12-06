Карантин по ОРВИ ввели в 75 школах и детсадах Волгограда и области

Волгоградцы стали чаще подхватывать вирусы. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

На последней неделе ноября 2021 года в Волгоградской области на 11% выросла заболеваемость ОРВИ, в лаборатории подтвердили случаи гонконгского гриппа типа А/H3N2. Чаще стали подхватывать вирусы взрослые, при этом в 75 школах, колледжах и детсадах региона ввели карантин в классах и группах, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

- По совокупному населению эпидемический порог заболеваемости ОРВИ ниже уровня на 17%, среди детских возрастных групп показатели не превышены, отмечается превышение порогового значения среди взрослого населения на 82%, - рассказали санитарные врачи.

Чаще всего отправляют на больничный волгоградцев парагрипп, РС-вирус, аденовирус и риновирус, а также COVID-19 и гонконгский грипп. Поэтому санитарные врачи советуют всем привиться как от ковида, так и от гриппа. На начало декабря вакцину от гриппа получили 50,3% населения региона. Примерно такие же показатели по коронавирусу. Для создания иммунной прослойки необходимо достичь показателя не менее 60 процентов.