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Общество6 декабря 2021 15:10

«Их обкалывают транквилизаторами в запредельных количествах»: волгоградцев призвали отказаться от фотосессий с тигрятами

По словам зоозащитников, после праздничных фотосетов маленьких животных убивают
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Волгоградцев призвали отказаться от новогодних фотосессий с тигрятами

Волгоградцев призвали отказаться от новогодних фотосессий с тигрятами

Фото: Кирилл ПЕНКИН

Следующий 2022 год по восточному календарю будет годом Черного Водяного Тигра. В этой связи по стране, в том числе в Волгограде, увеличился спрос на фотосессии с символом будущего года. Но зоозащитники бьют тревогу и просят волгоградцев отказаться и не делать снимки с тигрятами. Потому как маленькие животные для фотосессий приобретаются на черном рынке или добываются браконьерами в дикой природе. Новорожденных тигрят отбирают у мам – в этом возрасте они наиболее милые. Только обходятся с малышами по-зверски.

- Чтобы доставить животное на нужный объект его накалывают смесью препаратов и засовывают не в клетку, а в железный ящик с прорезью для воздуха, так он занимает мало места и блокирует звуки. При прибытии на объект животное снова обкалывают транквилизаторами в предельных и запредельных количествах, чтобы контролировать его поведение. Поэтому в 99% случаев животное будет спать на фотографиях, - отмечают волгоградские активисты.

Только даже под действием препаратов животное может укусить, что приведет к серьезным последствиям. Ведь тигрята не имеют никаких прививок, не проверяются у ветеринаров. И не менее страшное, что происходят с животным после праздничных фотосессий.

- Его убивают, верим, что не топором, а одним уколом, и закапывают где-то в лесополосе, - рассказывают зоозащитники.

Также тигренка могут привезти в зоопарк, где он погибнет в течение полугода от большого числа наркотических веществ, которое ему вкалывают в новорожденном возрасте.

- Иммунитет не вывозит и животное просто гниет.

Зоозащитники отмечают, что альтернативой фотосессий с тигрятами могут быть снимки с породами домашних кошек с тигровым окрасом, которые могут быть у друзей или знакомых. Это тойгер, бенгальская кошка, египетская мау, саванна и сококе.