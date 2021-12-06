В четырех районах Волгограда отключат свет 7 декабря

Электричества не будет весь день. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Во вторник, 7 декабря 2021, в Волгограде продолжатся отключения света в жилом секторе из-за плановых работ на электросетях. Среди коммунальных страдальцев на этот раз окажутся жители четырех районов. В списке адресов на отключение электричества 7 декабря 2021 значатся дома Краснооктябрьского, Ворошиловского, Советского и Кировского районов Волгограда, сообщили в компании «Россети Юг».

На Красном 7 декабря 2021 в который раз отключения запланировали на двух улицах: Аграрная, дома №21-43, 34-38, 47, Окраинная, №1б-19б, 1-19, 2-18. Электричества не будет с 9.00 до 17.00. Но уже много раз в отношении этих адресов свои планы энергетики меняли.

В Ворошиловском районе во вторник обесточат с 9 до 17 часов улицы Профсоюзная, дома №17, 17/1, Серпуховская, №1, 3, 4, 10, 12, 14, 16, 20, 22, Симбирская, №11, 17, 21, Царицынской Обороны, №1, 2, 3, 7, 9, 15, 17, 10-20, 10а, 26-32, а также переулок Симбирский, дома №5 и 5а.

В Советском тоже весь день - с 9 до 17 часов - света не будет на пяти улицах по адресам: Кабардинская, дома №45-71, 45а, 49а, 53а, 61а, Монгольская, №3а, 7, 6а и 8, Новосибирская, №3-17, 2-16, 16а, Полярная, №1-17, 7а, 4-20, 4а, 8а, 10а, 12а, 16а, Революционная, дома №3-31, 2, 6-14, 8а, 10а.

В Кировском 7 декабря локальный блэкаут объявят также с 9.00 до 17.00. Затронут отключения улицы Долгопрудная, №1-23, 42-18, Ильмовая, 3, 4, 21, 30, Кременская, №55а-79, 60-100, Ореховая, №2, 30, 36, Песчаная, №2, 6-80, Рябиновая, №17-69, 12-54, Сенная, №1-17, Соленая, №6-18, 7-15, 17-26, Травяная, №1-71, 2а-4, а также Шаблиевская, №69-111 и 44-84, Энергетиков, дома №2-46, Ясеневая, №21-63.